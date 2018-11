Villingen-Schwenningen Ortschaftsrat lehnt Solarpark klar ab

Wie Ortvorsteher Klaus Martin vor den Räten und einigen interessierten Bürgern darlegte, beschäftigt sich der Ortschaftsrat mit diesem Thema seit über einem Jahr. In allen Gesprächen hat er dabei zum Ausdruck gebracht, dass er den Photovoltaikanlagen grundsätzlich positiv gegenübersteht. Er brachte aber auch zum Ausdruck, dass es wünschenswert wäre, mehr Dachflächen durch Photovoltaik zu erschließen.

Außerdem bemängelt der Ortschaftsrat ein städtisches Gesamtkonzept für regenerative Energien und sieht hier die Stadt in der Verpflichtung, zusammen mit den Stadtwerken ein gesamtstädtisches Konzept zu erarbeiten. Er hält es für wenig zielführend, wenn so große Anlagen isoliert betrachtet und nicht in ein Gesamtkonzept gestellt werden.

Der Ortschaftsrat hätte sich auch gut vorstellen können, dass zum Thema regenerative Energien ein Projekt im Inte­grierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgenommen worden wäre. Bei seiner Beurteilung des konkreten Projekts musste der Rat in Erwägung ziehen, dass durch den Bau einer solchen Anlage der Landwirtschaft, die in Obereschach noch einen großen Stellenwert besitzt, eine große Fläche guten Ackerbodens entzogen würde, zumal in absehbarer Zeit durch eine Umnutzung weitere zehn Hektar den örtlichen Landwirten entzogen werden.