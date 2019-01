Villingen-Schwenningen Ort stemmt 2018 einige Sanierungen

Eine DIN-A-4-Seite lang ist Furtwänglers Liste über die im vergangenen Jahr erledigten oder auf den Weg gebrachten Maßnahmen. Außerhalb des Ortsbudgets lagen die Sanierung und Verbreiterung des Gehweges in der Pfaffenweiler Straße, die Matschanlage für den Kindergarten und die Aufrüstung mit LED-Beleuchtung in den Hauptstraßen. Aus der Ortskasse wurde der barrierefreie Ausbau der östlichen Bushaltestelle beim "Löwen" realisiert, der westliche Teil folgt in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Sanierung der Oswald-Meder-Straße und den Kanalarbeiten im Wettgraben. Am Rathaus wurden im abgelaufenen Jahr das Holztor saniert, die Fenster gestrichen und der Raum zwischen Jugend- und Begegnungsraum aufgehübscht.

Im Schulgebäude waren der Eingangsbereich, die Wände der Bühne und das Treppenhauses der Turn- und Festhalle sowie die Beschallung derselben Gegenstand von Modernisierungsarbeiten. Ein Aufsitzmäher wurde angeschafft, ein Laub- und Abfallsauger sowie Werkraumschränke unter der Bühne installiert. Der Ausbau des Breitbandes im gesamten Ort ist auf den Weg gebracht, dazu gab es eine Informationsveranstaltung für die Bürger mit dem Netzbetreiber. Informiert wurde auch über die Ergebnisse der Ortsentwicklungsstudie. Für das Jahr 2019 stehen im Vermögenshaushalt 61 000 Euro und im Verwaltungshaushalt 112 000 Euro. Vorgesehen sind neben den bereits erwähnten Maßnahmen in der Oswald-Meder-Straße eine neue Schließanlage für das Rathaus, die Anschaffung eines frei zugänglichen Defibrillators im Eingangsbereich der Ortsverwaltung, die Sanierung des Entenweges, der vollständige Breitbandausbau und der Mensaanbau an die Schule.