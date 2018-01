Villingen-Schwenningen Orkantief: Landratsamt schließt vorsorglich die Recyclingzentren

Nächste Woche, nach dem Dreikönigstag, 6. Januar, sammeln zahlreiche Vereine, Schulen oder andere Organisationen (Jugendfeuerwehr oder Jugendrotkreuz) in Villingen-Schwenningen und dem gesamten Landkreis Weihnachtsbäume ohne Schmuck ein. Die Organisatoren übernehmen diese Sammlungen in Eigenregie gegen einen kleinen Obolus. Sie informieren auch darüber, auf welche Art die Bäume gesammelt werden, teilt das Landratsamt mit. Mittlerweile sei die Resonanz bei den Vereinen so groß, dass die Sammlungen fast im gesamten Landkreis erfolgen. Einige Vereine verkaufen im Voraus Wertmarken, andere gehen die Straßen ab und nehmen die Christbäume mit, an denen der Geldbetrag befestigt ist. Wiederum andere richten mehrere Sammelpunkte ein, die bequem auch ohne Auto erreichbar sind, heißt es weiter. Es gibt auch Gruppen, die Bäume nach telefonischer Anmeldung zu Hause abholen. In welchen Städten und Gemeinden dieses Jahr eine Sammlung stattfindet und wie diese erfolgt, werde meist über die Medien bekanntgegeben, informiert das Landratsamt weiter. Zudem können Weihnachtsbäume ohne Dekoration auch zu den Recyclingzentren und Wertstoffhöfen gebracht werden, ab 8. Januar auch zu den Kompostanlagen. Bäume aus Kunststoff werden nicht angenommen und gehören in den Sperrmüll/Restmüll. Zusätzlich sind in Villingen-Schwenningen am Samstag, 13. Januar, von 14 bis 17 Uhr die Grüngutsammelstellen für die Abgabe der Weihnachtsbäume geöffnet – in Weigheim bleibt die Sammelstelle an diesem Tag allerdings geschlossen.