Villingen-Schwenningen Orgelmusik zu hören

Ekaterina Kofanova wurde in Minsk in einer musikalischen Familie geboren und erhielt musikalischen Unterricht am Musiklyzeum in ihrer Heimatstadt. Sie studierte Orgel und promovierte in Musikwissenschaft am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. Es folgte ein Lehrauftrag für Musikgeschichte und Orgel an der Musikakademie in Minsk und eine Tätigkeit als Organistin an der dortigen Philharmonie. Ihr Solistendiplom mit Auszeichnung erlangte Kofanova an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg, wo sie auch ein kirchenmusikalisches Studium abgeschlossen hat. Sie erhielt Auszeichnungen bei bedeutenden internationalen Orgelwettbewerben. Teilnahme an Meisterkursen namhafter Interpreten rundete ihre Ausbildung ab. Sie ist Titularorganistin und Leiterin der Konzertreihe an der Peterskirche Basel, Kirchenmusikerin an der Friedenskirche Bern und übt eine rege Konzerttätigkeit als Organistin, Kammermusikerin und Chorleiterin aus.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.