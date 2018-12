VS-Villingen. Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel von 1752 wird von Frank Rieger aus Bräunlingen gespielt. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 8. Dezember, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche in Villingen statt. Aufgeführt werden Werke von Cor Kee, Johann Sebastian Bach, Hans Uwe Hielscher und Claude-Bénigne Balbastre. Frank Rieger ist seit 2003 Kirchenmusiker an der Stadtkirche Bräunlingen. Der Eintritt ist frei.