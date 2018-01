Villingen-Schwenningen Orgelmusik geht ins 16. Jahr

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ VS-Villingen. Am Samstag, 13. Januar, 11 Uhr, wird die Reihe "Orgelmusik zur Markzeit" in der Benediktinerkirche in Villingen fortgesetzt. Die beliebte halbstündige Veranstaltung findet auch im Jahr 2018 regelmäßig jeweils am zweiten Samstag im Monat statt.