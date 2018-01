Villingen-Schwenningen Orgelkonzert auch für Kinder

Villingen-Schwenningen. Ein Orgelkonzert für Kinder und Erwachsene findet am Sonntag, 28. Januar, 16 Uhr, in der Johanneskirche, Gerberstraße in Villingen, statt. Bezirkskantor Marius Mack und Pfarrerin Susanne Schelle erzählen die musikalische Geschichte von der kleinen Kirschin Elfriede für Kinder ab vier Jahren. Die drei Hauptpersonen (die Kirschin Elfriede, der Mond und die Wolke Marie-Claire) haben hierbei jeweils spezifisch zugeordnete musikalische Themen. Und auch die Kinder werden interaktiv in die märchenhafte Erzählung mit einbezogen, indem sie zum Beispiel die schlafende Kirschin gemeinsam mit der Erzählerin wecken. Die Orgelmusik dauert etwa 40 Minuten. Der Eintritt zum Konzert ist frei.