Villingen-Schwenningen Organist spielt zur Marktzeit

Zur Aufführung kommen Werke von Cor Kee, Johann Sebastian Bach, Hans Uwe Hielscher und Claude-Bénigne Balbastre. Frank Rieger studierte Kirchenmusik in Rottenburg und Tübingen. An der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen studierte er anschließend das Fach Schulmusik/Orgel. Seit 2003 ist er Kirchenmusiker an der Stadtkirche Bräunlingen und für alle musikalischen Aktivitäten verantwortlich. Daneben leitet er mehrere Chöre im Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit 2008 ist er auch Chorleiter des Dekanats Schwarzwald-Baar. Von 2008 bis 2009 erhielt er die Ausbildung zum Orgelsachverständigen. Zwischen 2008 und 2010 hat er das Studium Künstlerische Ausbildung (KA) Orgelliteratur bei Domorganist Wolfram Rehfeldt an der Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg absolviert und mit Examen abgeschlossen. Er hat an Meisterkursen namhafter Interpreten teilgenommen.

Seit 2010 hat er als hauptamtlicher Kirchenmusiker einen Diözesanauftrag im Rahmen der kirchenmusikalischen Ausbildung und C-Ausbildung im Dekanat Schwarzwald-Baar. Seit 2013 wirkt er an der Stadtpfarrkirche in Furtwangen kirchenmusikalisch und leitet deren Kirchenchor. Er ist zudem Organist des Bläserquintetts neoBrass. CD-Aufnahmen an der neuen Orgel Lenter op.1 in Döffingen sowie Konzerte im süddeutschen Raum und der Schweiz runden seine Tätigkeit ab.

Die monatliche "Orgelmusik zur Marktzeit" erfreut sich in ihrem nun 17. Jahr ungeschmälert großer Beliebtheit in der gesamten Region aufgrund des herrlichen Klanges der im Jahre 2002 fertig gestellten Rekonstruktion der Villinger Silbermann-Orgel von 1752, welche die vielen Zuhörer immer wieder begeistert. Alle Musikfreunde sind beim halbstündigen Orgelkonzert am Samstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.