Villingen-Schwenningen (cos). Nach unserer Berichterstattung über den schier unglaublichen Fall des Banana-Joe in unserer Mittwochsausgabe wandte sich die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen mit einigen Anmerkungen an uns. Das Bürgeramt, "hier genannt Ordnungsamt", sei "nicht die zuständige Fachbehörde für die Einhaltung des § 15 ›Werbung auf Schaufensterflächen‹ der städtischen Werbesatzung". Daher seien es auch nicht Ordnungsamt-Mitarbeiter gewesen, die dem Händler die gelben Buchstaben verboten hätten oder in solchen Angelegenheiten zurecht weisen oder etwas ahnden könnten. "Zuständig für die Überwachung und Einhaltung sowie die Information, welche Schaufensterbeklebung gemäß der Werbesatzung zulässig ist, liegt in der Verantwortung des Amtes für Stadtentwicklung." Zur Sache, also dem Verbot gelber und/oder schräger Schaufensterbeschriftungen äußerte sich die Stadtverwaltung allerdings nicht. Sie wiederholte lediglich ihr Angebot: "Herr Schmitt darf sich als Gewerbetreibender jederzeit an unser zuständiges Amt für Stadtentwicklung wenden, wenn er Fragen zur Werbesatzung hat."