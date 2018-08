Villingen-Schwenningen Ordnungsamt-Mitarbeiter gängelt "Banana-Joe"

Seither diskutiert VS über die unglaublichen Restriktionen. Und neuerdings diskutiert auch Henning Keune, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung mit. Während Banana-Joe unserer Zeitung nämlich erzählte, zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten ihn aufgesucht und verlangt, dass der Schaufensterschriftzug entfernt oder richtliniengemäß verändert werde, erklärte Keuning am Dienstagabend in einer Facebook-Diskussion zum Thema: "Im Amt für Stadtentwicklung gibt es hierzu nicht mal einen Vorgang! Ein reiner Sommerloch-Hype. Man sollte einfach mal mit der Verwaltung reden!"

Vorgang bei Stadt nicht aktenkundig?

Sind also Vertreter des Ordnungsamtes in der Innenstadt unterwegs und weisen Einzelhändler zurecht, indem sie die Fensteraufschrift verbieten, ohne dass der Amtsleiter davon Kenntnis erlangt oder in städtischen Unterlagen dazu Vermerke gemacht werden?