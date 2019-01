Villingen-Schwenningen Optische Täuschung sorgt für Feuerwehreinsatz

Villingen-Schwenningen - Helle Aufregung herrschte am Sonntagabend bei den Einsatzkräften in Villingen. Der Grund: Ein Anrufer aus der Goethestraße hatte der Leitstelle gegen 20 Uhr gemeldet, dass am Münster ein Gebäude brennen würde. Ein Brand in der historischen Innenstadt? Hier wird besonders sensibel reagiert.