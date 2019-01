Helle Aufregung herrschte am Sonntagabend bei den Einsatzkräften in Villingen. Der Grund: Ein Anrufer aus der Goethe­straße hatte der Leitstelle gegen 20 Uhr gemeldet, dass am Münster ein Gebäude brennen würde. Ein Brand in der historischen Innenstadt? Hier wird besonders sensibel reagiert. In Rekordzeit rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu der befürchteten Einsatzstelle aus. Weit hatten sie es dabei wahrlich nicht, schließlich liegt das Gerätehaus nur ein Steinwurf vom Münster entfernt. Deshalb konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. Denn der Münsterplatz war nicht Schauplatz eines Brandes, sondern vielmehr einer optischen Täuschung geworden. Aufsteigender Rauch aus einem dortigen Kamin wurde aufgrund der Strahler, die das Münster in einem warmen Licht erscheinen lassen, offenbar als Flammen wahrgenommen. Viel Aufregung um nichts demnach – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten nach wenigen Minuten wieder abrücken. Kurz darauf war die gewohnte Ruhe auf dem Münsterplatz wieder eingekehrt. Foto: Eich