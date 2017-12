Villingen-Schwenningen Optische Mängel: Umzug in Neubau verzögert sich

Erst vor kurzem war im Neubau Tag der offenen Türe. Ursprünglich hieß es, dass der Neubau bald nach diesem Termin bezogen wird. Für Zweifel an dieser Terminplanung sorgte unlängst ein Brief, der an die betroffenen Bewohner der Einrichtung und ihre Angehörigen ging. Reichert bestätigt dieses Schreiben und begründet die Verzögerungen mit "optischen Mängeln", die man erst beseitigen müsse.

Was versteht der Geschäftsführer unter optischen Mängeln? Reichert verweist auf Anfrage des Schwarzwälder Boten darauf, dass es lediglich um Ausbesserungen im neuen Gebäude geht, um Schrammen, die bei den Arbeiten entstanden seien oder Flecken, die zu entfernen seien. "Wir können unseren Bewohnern nicht zumuten, dass noch Handwerker im Haus ein- und ausgehen, wenn sie ihre Zimmer bereits bezogen haben. Es geht ja auch um den Schutz der Privatsphäre."

Wann sich letztendlich der Umzug ins neue Haus abspulen wird, dazu konnte Reichert noch nichts Genaues sagen: Im Laufe der Woche habe er einen Termin mit dem Architekten aus Stuttgart, und dann werde es sich zeigen, wie schnell man die Arbeiter ins Haus bekomme. Eines ist für den Geschäftsführer des Spitalfonds jedoch klar: In der Vorweihnachtswoche werde es keinen Umzug geben: "Das werden wir niemandem zumuten." Möglicherweise werden die Koffer dann doch erst im neuen Jahr gepackt, fügt er hinzu. Wenn die "optischen Mängel" im Neubau beseitigt sind, könne der Umzug in das neue Pflegeheim beginnen, in dem 87 neue Pflegeplätze geschaffen wurden.