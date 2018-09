Schwarzwald-Baar-Kreis Opfer schwer verprügelt und getreten

Seit Dienstag muss er sich vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der mehrfach einschlägig vorbestrafte Angeklagte sitzt seit fast neun Monaten in Untersuchungshaft. Er hat bereits drei mehrjährige Haftstrafen verbüßt und war zuletzt im September 2016 aus einer Drogentherapie entlassen worden. Danach, so berichtete der 37-Jährige, sei er viel auf Reisen gewesen, insbesondere auch in Marokko, wo ein Teil seiner Verwandtschaft lebt.

Er selbst ist deutscher Staatsbürger und musste die Sprache der Vorfahren erst mühsam erlernen. Seinen Trip beendete er laut Anklage spätestens im Dezember 2016. Silvester feierte er zusammen mit Freunden in Basel.

Für die Party soll er einen mindestens 80 Gramm schweren Kokainstein mitgebracht haben, der dort konsumiert und aufbewahrt worden sein soll. Ab Februar 2017 bis Dezember soll er vor allem in Villingen einen schwunghaften Handel mit Cannabis, Kokain, Amphetamin und Ecstasy betrieben haben. Erschwerend kommt hinzu, dass er dabei rund ein Dutzend Mal portionsweise (je 60 Milligramm) Kokain an eine erst 17-jährige Jugendliche abgegeben haben soll.