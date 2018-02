Villingen-Schwenningen Online-Umfrage: Die besten Stüble sind...

Ihr Geheimrezept? "Die Stimmung, die Musik und das Publikum", meint der Vorsitzende Sven Schlegel sofort beim Besuch des Schwarzwälder Boten vor Ort und zeigt sich sehr angetan, dass sich das Team erstmals gegen die übrigen Besenwirtschaften durchsetzen konnte. Jung und Alt kämen gleichermaßen in das angemietete, gemütliche Fachwerkhaus und schätzten die Atmosphäre. "Bei uns wird eigentlich nur Schlager gespielt, den mögen einfach alle", fügt Stellvertreter Manuel Engesser hinzu.

Und noch etwas könnte den Ausschlag für die große Beliebtheit des Stüble gegeben haben: "Die Haupt-Fasnet findet für uns hier statt", sagt Schlegel. Auf dem einen oder anderen Umzug laufe die Zunft zwar mit, doch das Augenmerk und die größte Arbeit werde in das Lokal gesteckt. Hier packe auch jeder der rund 23 aktiven Mitglieder – von 60 passiven – mit an.

Während die Hexenzunft mit ihrer zweigeschossigen Besenwirtschaft in der Turmgasse den zweiten Platz (16 Prozent aller Stimmen) aus dem vergangenen Jahr verteidigen konnte, landete das Klosterstüble der Bläserjugend Stadtharmonie im Kaiserring mit neun Prozent auf dem dritten Platz.

Und in Schwenningen? In gewohnter Party-Manier lockte wiederum das Stüble der Bauchenberg-Hexen ins "Insider" in der Bildackerstraße. Wenig überraschend also, dass sie zum dritten Mal hinteinander zum unumstrittenen Sieger gewählt wurden: nämlich mit 49 Prozent und somit nahezu der Hälfte aller abgegebenen Stimmen. "Die Freude bei allen Hexen ist riesig über den erneuten Erfolg", jubelte der Vorsitzende Andreas Merkle.

Narren feiern ausgelassen und friedlich

Die Stimmung sei an allen Tagen in der Besenwirtschaft sehr gut gewesen – "es ist toll, dass sie so gut ankommt und alle friedlich miteinander gefeiert haben", fügt Merkle hinzu. Die hohen Tage seien für jeden Schwenninger Narr das Größte, da sei auch das Bauchenberg-Stüble immer ein Höhepunkt. Doch auch bei der Stüble-Entwicklung im gesamten Stadtbezirk kann der Vorsitzende einen positiven Trend verzeichnen: Der Schmotzige sei der stärkste Tag, gefolgt vom Umzugs-Sonntag. "Da es mittlerweile mehrere Anlaufstellen für die Narren gibt, bleiben auch immer mehr Menschen bis in die späteren Abendstunden hier."

Im vergangenen Jahr noch auf dem dritten Platz gewesen, können sich die Urzeit-Elche, die mit ihrem Elchstall in der Silcherstraße für Stimmung gesorgt haben, diesmal über den Vize-Titel freuen. 27 Prozent entfielen auf die originelle Party-Location.

Überraschungs-Dritter ist 2018 das Gasthaus Fässle in der Paul-Jauch-Straße (zwölf Prozent), das aus dem sonstigen Stüble-Treiben heraussticht. Hier zeigt sich: Nicht nur das größte und lauteste Stüble steht bei den Narren hoch im Kurs. Die Stimmung und das Ambiente geben den eigentlichen Ausschlag.