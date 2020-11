Villingen-Schwenningen Online-Petition für Schulsanierung

Hiermit soll der Gemeinderat Villingen-Schwenningen dazu aufgefordert werden, zu seinem Wort zu stehen und die Generalsanierung des Schulgebäudes des Schulverbundes am Deutenberg – wie ursprünglich beschlossen – in Angriff zu nehmen und den Ganztagsbetrieb der Werkrealschule nicht zu beenden". Dem Sammlungsziel von 1000 Unterschriften nähert man sich bereits seit Samstag rasant – acht Wochen noch läuft die Petition und kann auf https://www.openpetiton.de/petition/online/generalsanierung-des-schulgebaeudes-des-schulverbunds-am-deutenberg-jetzt-ganztagsbetrieb-erhalten unterstützt werden. Die mitgelieferten Beschlussvorlagen für den Gemeinderat vom 14. November 2018 – damals fiel die Entscheidung für eine Generalsanierung des seit Jahren maroden Gebäudes gleich im Anschluss an die Fertigstellung des Gymnasium-Neubaues – und die jetzt vorliegende für die Ratssitzung am Mittwoch, 9. Dezember, verdeutlichen den Grund für die Aufregung. Mit dem ­angespannten Corona-Haushalt als Vorwand ist die Stadt dabei, eine Kehrtwende "zu Lasten von Kindern und ­Jugendlichen" zu vollziehen: eine Teilsanierung bei ­laufendem Betrieb und – dadurch aus Platzgründen für notwendig erklärt – die Abschaffung des Ganztagsbetriebs, der im Moment von mehr als 200 der 400 Werkrealschülern in Anspruch genommen genutzt wird.