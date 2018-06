Villingen-Schwenningen Online-Bestatter: Jetzt sind auch Badener dran

Ungewöhnlich ist die Kampagne deshalb, weil sie in der Baden-Württemberg-Stadt Villingen-Schwenningen mit zwei unterschiedlichen Slogans an die Öffentlichkeit geht. Am Bahnhof in Villingen war schon seit ein paar Tagen zu lesen: "Alle vier Minuten stirbt ein Schwabe".

Jetzt gibt es auch die Schwenninger Version: "Alle vier Minuten stirbt ein Badener" steht weiß auf schwarz am Bahnhof und am Waldfriedhof.

"Mymoria möchte damit zeigen, dass beim Sterben alle gleich sind und zu mehr Gespräch über das Tabuthema Tod anregen, auch unter Schwaben und Badenern", zeigt das Unternehmen auf. Die Kampagne gab es bereits im Rheinland – in Düsseldorf und Köln sorgte sie für Gesprächsstoff.