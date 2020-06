Villingen-Schwenningen "Omas gegen Rechts" kämpfen gegen Extremismus

Oma Gudrun, die wie alle anderen "Omas gegen Rechts" ein Pseudonym trägt, ist eines der Mitglieder der Ortsgruppe Villingen-Schwenningen, die mit Aktionen mittelfristig im gesamten Landkreis auf sich aufmerksam machen will. Am Samstag positionierte sich die Regionalgruppe am Rande des Wochenmarktes vor dem City-Rondell in Schwenningen. Pflichtbewusst waren ihre Mitglieder mit Mundschutz ausgestattet und stets darauf bedacht, den vorgeschriebenen Abstand zueinander und zur interessierten Bevölkerung einzuhalten. "Wir treten dafür ein, eine demokratisch strukturierte und freie Gesellschaft zu erhalten", meinte eine der "Omas".