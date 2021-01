Villingen-Schwenningen Olli Kienzler entwickelt das "verrückte VS-Fasnet-Quiz"

Wozu die Mitspieler neben dem Spielplan eine Büroklammer, zwei Kronkorken, eine Ein-Euro-Münze und einen Filzstift brauchen, das erfahren die Teilnehnmer am Abend. Mitspielen kann man als Einzelperson oder als Team (Zweiter-Team, Online-Clique oder Familie).

Wer vom Social-Media-Team am Streaming-Abend live kontaktiert werden möchte, kann sich per E-Mail unter quiz@latenight-vs.de anmelden. Neben dem großen Spaßfaktor für Groß und Klein, für Alt und Jung gibt es aber auch tolle Preise zu gewinnen, so Kienzler. Und weiter: "Gewinnen kann man Preise, die es so nicht zu kaufen gibt". Neben Eintrittskarten zu den Fasnet-Bällen in 2022 gibt es attraktive VIP-Preise, die von den Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Bei der Narrozunft können Teilnehmer eine Exklusivführung für fünf Personen durch die Zehntscheuer mit VIP-Paket gewinnen. Die Katzenmusik stellt zwei Plätze bei der Stüble-Fasnet in der "Hoorigen Katz" zur Verfügung. Und in Schwenningen gibt es zwei Exklusivplätze bei der OB-Verhaftung 2022 mit anschließendem Umtrunk in der Zunftstube. Der Gewinner der Glonki-Gilde darf beim Dienstagsumzug 2022 auf dem großen Vorstandswagen mitfahren. Und mit der Hexenzunft Villingen erlebt man einen VIP-Abend beim Hexenball im nächsten Jahr. "Last but not least" laden die Brigachblätzle und die Fleck-Fleck ihre Gewinner zu einem Ausflug mit den Vorständen ins Seilermuseum nach Stockach ein.