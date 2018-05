Villingen-Schwenningen Oliver Gimber sorgt für Lachmuskelkater

VS-Schwenningen. Anstatt Musik hört man die Besucher des Festzelts auf der Südwest Messe am vergangenen Montag schon von draußen lautstark lachen. Komiker Oliver Gimber, besser bekannt mit "Witz vom Olli" war zu Gast. Der 56-Jährige ist seit knapp drei Jahren mit seinem Format erfolgreich. Sein YouTube-Kanal hat 68 873 Abonnenten.

Der gebürtige Pforzheimer "kreiert seine Witze aus dem täglichen Leben". Dabei bleibt keiner verschont. Ob spezielle Berufsgruppen, Tiere oder besondere Menschen, für alles hat er einen Witz auf Lager. "Witze über Mann und Frau sind mir aber die Liebsten, damit kann ich ganze Abende füllen", sagt Gimber. Das hört sich dann zum Beispiel so an: Die Frau kommt abends von der Arbeit heim. Ihr Mann steht splitterfasernackt in der Wohnung. Die Frau sagt: Herbert, das habe ich nicht gemeint mit heute Abend bist du ausgezogen. Die Besucher lachen und applaudieren, sein Humor scheint anzukommen.

Insgesamt 700 Witze kenne er. Für den Auftritt auf der Südwest Messe habe er etwa 120 vorbereitet. Warum er sich so viele Witze merken könne, liege an seiner Jugend. "Mein Vater hat mir schon in jungen Jahren unglaublich viele Witze erzählt, das liegt bei mir einfach in den Genen", sagt Gimber.