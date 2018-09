Ein neues Format für Oldtimer-Freunde erobert VS: Premiere für "Vilingen Historic" ist am Samstag, 8. September. Treffpunkt ist um 9 Uhr bei der Jungshans Villa in Villingen. Um 10.15 Uhr beginnt dort eine öffentliche Fahrzeugvorstellung, die erste Teiletappe startet um 10.45 Uhr. Der Villinger Architekt Joachim Müller, Liebhaber von Oldtimern, organisiert die Klassikerausfahrt für Fahrzeuge der Baujahre bis 1978. Anmeldung: jo@architekt-mueller.info. Foto: Müller