Villingen-Schwenningen Oldies gründen eine WG

VS-Villingen. Das unterhaltsame Schauspiel "Wir sind die Neuen" der Komödie am Kurfürstendamm Berlin am Donnerstag, 15. November, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen behandelt einen Generationenkonflikt der etwas anderen Art.

Drei Alt-68er im frühen Rentenalter beschließen, ihre alte Hippie-WG-Zeit wieder aufleben zu lassen. Auch aus finanziellen Gründen ziehen sie nach mehr oder weniger erfolgreichen Jahren wieder zusammen. Besonders freut sich das Trio, dass über seiner Wohnung "junge Leute" leben. "Hallo, wir sind die Neuen!", begrüßen die lebenslustigen Rentner ihre Hausmitbewohner. Doch die spaßfreien "Digital Natives", tief über ihre Laptops gebeugt und bis über beide Ohren im Uni-Stress, kümmert das erst einmal herzlich wenig. Zumindest bis ihre Nachtruhe von lauten Oldies und lebhaftem Geplapper gestört wird.

Dabei müssen die strebsamen Studenten doch tagsüber eifrig büffeln, um beim Examen zu glänzen, erfolgreich zu werden und eben später nicht in einer Alten-WG zu landen. Schon bald sind die Fronten im Haus verhärtet. Obwohl es von den Alt-Hippies eigentlich viel zu lernen gibt. Und auch die Senioren könnten sich von den Jungen so einiges abschauen.