Villingen-Schwenningen Ohne Schuhe macht es Spaß

Die Live-Multivision "12 000 Kilometer nach Tibet" beginnt um 16 Uhr. Im Alter von 14 Jahren bestieg Christian Rottenegger mit seinem Großvater zum ersten Mal einen Dreitausender. Heute, rund 30 Jahre später, gilt der gelernte Schreiner als renommierter Alpinfotograf. Längst hat er die Gebirgszüge dieser Erde zum Mittelpunkt seiner Arbeit und zum zentralen Thema seiner Vorträge gemacht. Von unstillbarem Entdeckerdrang und Neugier getrieben bereist er unermüdlich die abgelegensten Regionen im Himalaja, Karakorum, in Afrika und Vorderasien. Mit dem Mount Everest, Cho Oyu, Gasherbrum II und Shishapangma wählte er bereits des Öfteren die höchsten Gipfel der Welt als Ziel für seine Expeditionen aus.

Dritte Live-Multivision

"Unter Bären" heißt es dann ab 20 Uhr mit David Bittner. Der bekannte Schweizer Biologe präsentiert in der packenden Live-Multivision dem Publikum sein unglaubliches Abenteuer. Oft alleine unterwegs, lebt David monatelang in der Wildnis und ernährt sich zum größten Teil von selbstgefangenem Fisch. Mit viel Einfühlungsvermögen, Zeit und Geduld ist es ihm gelungen langsam ein Vertrauensverhältnis mit einigen Grizzlies aufzubauen. Inzwischen fressen und schlafen sie an seiner Seite.

Einzel- und Kombitickets

Karten gibt es im Vorverkauf in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen in der Rietstraße, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, Tourist-Info in Villingen-Schwenningen (zuzüglich eventueller Vorverkaufsgebühren) und unter www.story-vs.de. Einzelkarten kosten 13 Euro (ermäßigt elf Euro). Zudem gibt es ein Kombi-Ticket für den "Xtreme"-Tag, welches den Eintritt für alle drei Veranstaltungen beinhaltet. Das Kombi-Ticket ist für 27 Euro (ermäßigt 25 Euro) erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Tageskasse.

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Für die Live-Multivision "Barfuß über die Alpen" am 3. März, 13 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen verlost der Schwarzwälder Bote fünf mal zwei Karten.

An der Verlosung nimmt teil, wer bis Dienstag, 27. Februar, eine Postkarte an den Schwarzwälder Boten, Benediktinerring 11, 78050 Villingen-Schwenningen, eine E-Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de oder ein Fax an 07721/91 87 60 sendet. Das Stichwort lautet: "Alpen". Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.