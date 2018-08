Villingen-Schwenningen Ohne Schlips, aber mit Apfelkuchen

Er will nicht alles zubauen

Zu tun gebe es beispielsweise im Straßennetz viel – "hier kannst Du als OB tatsächlich Einfluss nehmen und tätig werden", freut er sich. Das mit dem Flächenpotenzial in VS sei so eine Sache – dieses sei zweifellos vorhanden, "ich will aber natürlich auch nicht, dass wir hier alles zubauen". Ganz klar sei in jedem Fall: Villingen-Schwenningen müsse sein Image verbessern und sich viel besser vernetzen. Natürlich sei das Image immer auch eine Frage der Perspektive, so Röber, "es ist nicht so, dass VS als Aschenbrödel durch die Lande läuft", meint er, "aber andere machen es besser!" Im Vergleich mit anderen Städten stehe das Oberzentrum in der Außendarstellung weniger gut da. Betrachte man beispielsweise die Präsentation von Villingen-Schwenningen auf der Tourismusmesse CMT, bleibe nur eines zu sagen: "Das ist schlecht!" Manchmal, so seine These, "sind wir vielleicht zu sehr mit uns selbst beschäftigt". Ein gelungenes Stadtmarketing sei kein Bauchladen, aus dem heraus man "alles so ein bisschen macht". Nein, man müsse eine richtige Standortmarke bilden, nicht nur für den Tourismus, sondern auch um Fachkräfte in die Stadt zu locken.

In Sachen Bildung müsse sich die Doppelstadt nicht verstecken. "Wir haben ja alles, von der Grundschule bis zur Hochschule, das ist ja Wahnsinn!" Eine solch begeisterte Selbstwahrnehmung, wie Röber sie für VS empfindet, wünscht er sich seitens der Stadtverwaltung. "Die Stadt tut zu wenig, um sich darzustellen", vielen Bürgern sei doch gar nicht klar, welche Leistungen die Stadtverwaltung biete. Städtische Angebote müssten besser verknüpft werden.

Über das Bestehende hinaus, steht auch noch so manches auf seiner Wunschliste. "Zum Beispiel hätte ich wirklich gerne wieder ein Festival", sagt Jörg Röber. Bereits laufende Gespräche mit Einzelhändlern ließen ihn hoffen, "dass sich hier was tut".

Dass VS kein richtiges Stadtfest habe, das habe ihn schon seit Beginn seiner Tätigkeit in der Stadt gewundert. Ein Stadtfest einer zweigeteilten Stadt sei eben schwierig umzusetzen, sei ihm erklärt worden. Doch bei der 1200-Jahr-Feier, da fackelte man nicht lange – "und was ist den Menschen am meisten hängen geblieben? Die Tafel!" Die Lange Tafel sei ein "super Format, das ich gerne öfter haben möchte – und wenn es Geld kostet, dann kostet es halt Geld."

Worin er sich seinem wohl ärgsten Konkurrenten im Wahlkampf, dem Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth, voraus sieht, hinter den sich die CDU stellte, bei der auch Röber vorstellig geworden ist? Er zögert, als ihm diese Frage beim Kaffeeplausch gestellt wird. "Ich kann nur über meine Vorzüge reden", sagt er zunächst und setzt dann aber hinzu: "Ich bin jemand, der noch nicht so lange in der Stadt arbeitet, hinterfrage vielleicht manches mehr, das für jemanden von hier selbstverständlich ist – aber das kann helfen." Außerdem kenne er die aktuelle Verwaltung. Tiefer geht er in dieser Frage nicht. Steht VS also vor einem Kuschelwahlkampf? "Kuscheln? Das glaube ich nicht! Aber lassen Sie uns Zeit, wir stehen am Anfang, das ist ein Wettbewerb."

Sein neues Image

Und davon, wie er diesen weiter gestalten möchte, hat Jörg Röber schon Ideen: Er werde natürlich auch Klinken putzen, Haustürbesuche machen, auch in den Ortsteilen. "Ich will mich überall vorstellen", sagt er. Darüber hinaus plane er manch eigene Veranstaltung. Die Wahlkampfplakate sind gedruckt, Flyer werden verteilt. Und das Bild, mit dem Jörg Röber zu Beginn in den Wahlkampf drängte, ist eines, das ihn ganz ungewohnt zeigt – frischer, moderner, als man den OB-Referenten in VS bislang kannte. "Ich fühle mich auf dem Bild sehr wohl", gesteht Röber.

Er betont, dass er sich nicht darstellen wolle, sondern authentisch bleibe, jemand, der vielleicht auch ein bisschen unkonventionell ist, nicht immer mit Schlips durch die Lande zieht" – obgleich die Dienstkleidung eines Oberbürgermeisters sich natürlich immer nach dem Anlass richten sollte. "Es geht auch um Respekt, aber ein OB darf auch mal in Sakko mit Hemd auftreten, er ist auch nur ein Mensch und so vielleicht ein Stück nahbarer."