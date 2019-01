Villingen-Schwenningen Ohne jede Rücksicht auf Verluste

VS-Villingen. Man kann nicht gerade sagen, dass die Angeklagten zimperlich vorgegangen sind, um an Geld zu kommen. Denn bei ihren Einbrüchen, die in Villingen, Bad Dürrheim, St. Georgen und Furtwangen verübt wurden, nahmen sie keine Rücksicht auf Verluste. Ein 41-jähriger arbeitsloser Maschinentechniker sowie ein 34-Jähriger Maurer, der als Barkeeper jobbt, mussten sich insgesamt für sechs Einbrüche insbesondere als Helfer verantworten – es wirkten jeweils noch weitere Täter mit. Beide gestanden die Taten und bedauerten sie.

Im Februar 2016 war zunächst ein Autohaus in der Karlsruher Straße in Villingen im Visier. Dabei wurde ein Geldschrank aufgeflext und 2000 Euro erbeutet – die anschließend im daneben liegenden Bordell an weitere Mitstreiter verteilt wurden. Der Sachschaden: 4000 Euro. Einen Monat später stand der schließlich fetteste Clou in einem Elektrofachmarkt in Bad Dürrheim an. Ein Mitarbeiter hatte im Vorfeld den Standort des dortigen Tresors ausgekundschaftet und die wertvollen Informationen an die Mittäter weitergeleitet. Diese kletterten im März 2016 schließlich die Fassade des Gebäudes hoch und schlugen eine Terrassentür ein. Anschließend knackten sie den Verwahrungsort des Tresorschlüssels und konnten so 85 000 Euro mitgehen lassen. Der Schaden betrug 11 000 Euro.

Mit einem nachgemachten Schlüssel gelangen die Einbrecher im Februar 2017 in einen Lebensmittelmarkt in der Allmendstraße in Furtwangen . Da sie im Vorfeld die Infrarotsensoren der Alarmanlage abgeklebt hatten, konnten sie ungestört den Tresor aufflexen. Aus diesem nahmen sie insgesamt 28 000 Euro mit, der Sachschaden betrug knapp 4000 Euro.