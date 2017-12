Villingen-Schwenningen Ohne Instrumente

Am Donnerstag, 7. Dezember, 20 Uhr, feiern die Vocal-Superstars "Christmas in Concert" im Franziskaner Konzerthaus. Mit ihren Kompositionen und Arrangements hat das Quintett eine einzigartige Ausdrucksform zwischen Jazz, Pop, Klassik und Country geschaffen und prägt die nordeuropäische Chormusik. Die Gruppe wurde 1984 gegründet und ist seit über 30 Jahren auf den Bühnen der Welt zu Gast. Ihr breites Repertoire und die musikalische Exzellenz in verschiedenen Stilen führen immer wieder zu Kollaborationen: mit Sinfonieorchestern, Big Bands, Jazzgruppen, Pop-Acts und bekannten internationalen Künstlern.

Die Gruppe brachte schon über 22 Alben heraus und ist regelmäßig auf Welttournee. Mit ihrem stimmungsvollen "Christmas in Concert" feiern die fünf Schweden nun ein musikalisches Weihnachtsfest der etwas anderen Art. Das Publikum darf sich auf international bekannte Weihnachtsklassiker sowie auf schwedische Christmas-Songs freuen – ganz ohne Instrumente.

Karten gibt es unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter 07721/82 25 25, tickets@villingen-schwenningen.de und unter https://tickets.vibus.de.