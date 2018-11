Villingen-Schwenningen Ohne ihn wäre es wohl zerstört worden

Nachdem Klinik-Geschäftsführerin Angelika Gebauer ihr Interesse an dem Vorschlag von Steinhart bekundete, reagierte auch das Denkmalamt in Freiburg. Das Kunstwerk wurde dann, nachdem es zum Transport in neun Teile zerschnitten worden war, in seine neue Heimat in die Rehaklinik transportiert. Restauriert wurde das Mosaik unter der Leitung des Freiburgers Restaurators Eberhard Grether, der in seiner Rede die Herausforderung betonte, das Kunstwerk zu seinem neuen Standort zu transportieren: "Wir mussten eine Immobilie mobil machen!"