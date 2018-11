Villingen-Schwenningen "Ohne Ehrenamt würde vieles nicht mehr funktionieren"

Villingen-Schwenningen. "Ehre" und "Amt", das Ehrenamt ist eigentlich ein Paradoxum. Doch obwohl sich die beiden Komponenten auch widersprechen, vereint das Ehrenamt neben ganz viel Arbeit auch viel Gutes. Es bereichert nicht nur die Begünstigten, sondern auch jene, die es ausüben. Am 8. Dezember rückt das Ehrenamt in Villingen-Schwenningen besonders in den Fokus – die Stadt lädt die Ehrenamtlichen zum Fest ein. Wir sprachen mit dem Leiter des Amtes für Jugend, Bildung und Sport bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, Stefan Assfalg, darüber.