Villingen-Schwenningen Offenheit und Charme

Das brachte ihm zustimmende Lacher von einigen Betroffenen unter den Zuhörern ein. Christa Lörcher wollte von den Gästen wissen, was ihnen bei ihrer Ankunft im Vergleich zur alten Heimat aufgefallen sei. Als Jugendlicher könne man nicht vergleichen, aber sie habe die Deutschen als sehr hilfsbereit empfunden und sich gewundert, dass die Straßen abends leer und immer sehr sauber gewesen seien, so Natalie Leva. "Uns ging es nicht schlecht in der Heimat, wir hatten auch Autos, aber nicht so tolle wie hier", war Felde aufgefallen. Auf die Frage, ab wann er sich hier angekommen fühlte, antwortete er: "Am ersten Tag".