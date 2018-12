Villingen-Schwenningen Offenes Singen im Advent

Christof Wünsch, der Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen, nahm sich dies zu Herzen und gestaltete einen Abend zum offenen Singen mit Adventsmusik um. Zahlreiche Zuhörer folgten seiner Einladung in eine etwas andere liturgische Feier, welche Pfarrerin Brigitte Güntter gestaltete. Wünsch nutzte die Gelegenheit, um den Besuchern am Beispiel von Gemeindeliedern aus dem neuen Liederbuch "Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus", die befreiende Wirkung des Gesangs näher zu bringen.

Gesang als Spiegelbild der Seele ist in allen Ausdrucksformen möglich. Bei Wünsch überwog der Enthusiasmus und die Zuversicht, mit der er seine Zuhörer zum Mitsingen bewegte. Er gab während des Einstudierens der Lieder Tipps und Ratschläge, probte den gemeinsamen Gesang oder das Singen im Kanon. Wünsch bereicherte die liturgische Feier mit selbst arrangierten Orgelstücken wie dem vorweihnachtlichen "Wir sagen euch an den lieben Advent" oder Orgelkompositionen von Bach bis in die Moderne. Jeden, der die Gesundheit begünstigende und befreiende Wirkung des Gesangs näher kennenlernen möchte, lädt Wünsch ein, an den Proben des evangelischen Kirchenchors immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeindezentrum Muslen oder einen Tag später während den Proben des Bach-Chors teilzunehmen.

Gesang ist altersunabhängig, weshalb alle Kinder ab vier Jahren zu den Gesangproben im Sängerheim des MGV Frohsinn in der Austraße jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr willkommen sind. Leiterin ist Susanne Heinrich.