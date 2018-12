Villingen-Schwenningen Öffnungszeiten teilweise geändert

Die städtischen Dienststellen bleiben vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Das Franziskanermuseum ist werktags (auch samstags) von 13 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember, an Silvester und Neujahr ist das Museum geschlossen. Das Uhrenindustriemuseum hat am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. An den anderen Tagen hat das Museum regulär von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Verwaltung der Volkshochschule ist vom 21. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Die Stadtbibliothek hat am 27. und 28. Dezember von 12 bis 18 Uhr und am 29. Dezember von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am 2. Januar sind die Häuser von 13 bis 13 Uhr geöffnet, am 3. und 4. Januar von 12 bis 18 Uhr und am 5. Januar von 9 bis 13 Uhr. Die Rückgabekästen sind vom 29. Dezember, 9 Uhr, bis 2. Januar, 9 Uhr, geschlossen.

Das Amt für Kultur, Abteilung Theater und Konzerte, bleibt am 27. und 28. Dezember, geschlossen und hat vom 2. bis 4. Januar von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Tourist-Info Villingen hat am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am 26. Dezember von 11 bis 17 Uhr, am 27. und 28. Dezember von 10 bis 17 Uhr, am 29. Dezember von 9 bis 17 Uhr, am 30. Dezember von 11 bis 17 Uhr und am 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr. Am 25. Dezember und 1. Januar bleibt die Tourist-Info geschlossen. Die Tourist-Info Schwenningen hat am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 27. und 28. Dezember von 9 bis 17 Uhr, am 29. und 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet. An den Feiertagen bleibt die Tourist-Info Schwenningen geschlossen.