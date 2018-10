Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Messe zu Ausbildung und Studium im Öffentlichen Dienst gibt es am Freitag, 12. Oktober, von 13 bis 16 Uhr bei der Agentur für Arbeit in Villingen. Die Ausbildungsleiter des Finanzamtes Villingen-Schwenningen, der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, des Amtsgerichts in Villingen, der Stadt Villingen-Schwenningen, des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, der Polizei Baden-Württemberg und der Agentur für Arbeit stellen die Ausbildungs- und Studieninhalte bei ihren öffentlichen Dienstleistern vor. Sie informieren über Bewerbungsmodalitäten, berichten über Ansatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen an Infoständen der beteiligten Institutionen zu stellen. Weitere Informationen gibt die Arbeitsagentur auf ihrer Homepage im Internet.