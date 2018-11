Die ÖDP der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg war stark vertreten beim Bundesparteitag der Ökologisch-Demokratischen-Partei (ÖDP) in Bingen. Hauptthema des Parteitags war die Wahl der Bundesliste für die Europawahl, von der die ersten zehn Plätze in Einzelwahlgängen heiß umkämpft waren. Der jetzige EU-Abgeordnete Klaus Buchner führt erneut auf Platz 1 die Bundesliste an. Verena Föttinger aus Fluorn-Winzeln ist zweite Stellvertreterin des Bundesvorsitzenden und war viele Jahre Landesvorsitzende der ÖDP. Von ihr übernahm Bernd Richter für 16 Jahre dieses Amt, tritt aber seit zwei Jahren als Beisitzer etwas kürzer. Das Foto zeigt (von links) Volker Liebermann, Edeltraud Maier, Klaus Buchner (Mitglied des Europäischen Parlaments und Bernd Richter. Foto: ÖDP