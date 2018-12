In diesem Jahr gibt es in Obereschach für den Besuch der Sternsinger eine ­große Änderung. So werden sie nicht mehr von Haus zu Haus gehen, wie in den vergangenen Jahren üblich. Jetzt müssen diejenigen Familien, die den Besuch der Sternsinger wünschen, sich bei den Ministranten bis zum 30. Dezember unter der E-Mail-Adresse minis-obereschach@gmx.de oder unter den Telefonnummern 07721/7 12 27 oder 07721/7 27 07 melden. Die Besuche der Sternsinger sind für den 4. und 5. Januar unter dem Motto "Wir gehören zusammen – in Peru und auf der ganzen Welt" vorgesehen. Archiv-Foto: Weiß