Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Zwei liebäugeln mit dem Chefsessel

Villingen-Schwenningen sei eine tolle Stadt, in den zweieinhalb Jahren hier habe er viele Dinge sehen und erlebt und sich ein gutes Bild von der Doppelstadt machen können. "Wir können hier wirklich etwas gestalten!" Trotzdem: Ob er währenddessen derjenige an der Spitze der Stadt sein will, sei nicht endgültig klar. Die Entscheidungsphase, ob er kandidiert, dauere noch an, sagt der Singener und meint, in dieser sei es auch ganz legitim, "mit anderen darüber zu sprechen und zu erfahren, wie sie darüber denken". Mit verschiedenen Fraktionen tausche er sich aktuell aus.

Und was gibt dem OB-Referenten Röber das Rüstzeug für eine OB-Kandidatur? Er übe bereits seine aktuelle Funktion mit viel Leidenschaft aus, betont der studierte Verwaltungswissenschaftler. Er habe schon vor seiner Zeit in VS viel mit Kommunen zusammengearbeitet. Zuletzt war er akademischer Mitarbeiter am Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft und Verwaltungsmodernisierung an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Seine Dissertation schrieb er über interkommunale Zusammenarbeit. Er habe Ministerien dazu beraten, wie sie mit Kommunen umgehen sollen, schildert er zudem im Gespräch und auch, wieviel Spaß im die Arbeit nicht nur in der kommunalen Verwaltung, sondern auch in der Kommunalpolitik macht.

Jürgen Roth

Ein weiterer Name, der seit Wochen kursiert, ist der des Tuninger Bürgermeisters und stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Jürgen Roth. "Ich bin noch am Sondieren", bestätigt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er erzählt, dass es ihn reize, sich um das Oberbürgermeister-Mandat in Villingen-Schwenningen zu bewerben, "ich sehe es als Chance für mich" – gleichzeitig aber klingt seine große Verbundenheit zu seiner aktuellen Wahl-Heimat Tuningen stark durch. "Mich treibt es nicht aus Tuningen weg", bringt er es auf den Punkt.

Würde er neuer Oberbürgermeister der Doppelstadt, wäre es übrigens eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn: Roth absolvierte einst nach der Realschule seine zweijährige Ausbildung als Beamter im mittleren Dienst bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen und durchlief dabei fast alle Ämter. Später arbeitete er als Sachbearbeiter beim Baurechtsamt. Schließlich zog es Roth nach ­Konstanz, wo er die Leitung der Abteilung für Studentenwohnheime des Studentenwerks übernommen hat, ehe er zurück nach Villingen kam und Leiter des Kirchengemeindeamtes der evangelischen Kirchengemeinde Villingen wurde. 2004 wählten die Tuninger ihn erstmals zu ihrem Bürgermeister – 2019 wäre die nächste Bürgermeisterwahl in Tuningen.

Bei den Fraktionen des Gemeinderats laufen indes Gespräche mit möglichen Kandidaten, die man im Wahlkampf vor dem 7. Oktober eventuell unterstützen will.