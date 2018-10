Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Wird Kloiber-Jungs Wahlkampf sabotiert?

Dass schon bevor der Wahlkampf so richtig begonnen hatte, 2000 ihrer Wahlkampftassen hätten vernichtet werden müssen, weil sie mit dem falschen Namen, nämlich nur mit "Marina Jung" bedruckt worden seien, schreibt sie nicht unbedingt einer Wahlkampf-Sabotage zu. Andere Vorgänge, mit denen sie sich herumschlagen müsse, aber schon.

So steht die 36-Jährige beispielsweise im Verdacht, das Stadtwappen von Villingen-Schwenningen missbräuchlich in ihrem Wahlkampf verwendet zu haben. Es ist das Hoheitszeichen des Oberbürgermeisters – "die Nutzung durch Dritte ist untersagt", stellt die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner, klar. Auf Nachfrage unserer Zeitung räumt die Betriebsleiterin der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen die Verwendung des Wappens in ihrem Wahlkampf ein: "Wir hatten mal einen Vorentwurf", sagt sie, in dem das bedeutende Logo enthalten gewesen sei. Als sie es allerdings gesehen habe, habe sie es sofort aus dem Verkehr ziehen lassen – "das geht ja gar nicht, das darf ja nur der Oberbürgermeister", betont die OB-Kandidatin. Auf die Frage, warum vielen die Verwendung des Logos auf ihrem Wahlkampfmaterial trotzdem bekannt gewesen sei, erklärt sie, der "Vorentwurf" sei "irgendwie auch mal veröffentlicht worden", aber das sei lediglich "eine kleine Charge" gewesen, die sie umgehend wieder eliminiert habe. "Ich habe gesagt, das geht gar nicht und das verteilen wir auch nicht!"

Einfach heruntergeladen