Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Volles Haus bei Podiumsdiskussion

Bereits kurz nach Saalöffnung waren die meisten Sitzplätze belegt, schon gegen 19 Uhr gab es keinen Zutritt mehr. Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus der ganzen Region hatten den Weg ebenso in die Tonhalle gefunden wie jüngere und ältere Bürger. Stellten sich doch die zwei Frauen und vier Männer, die bei der Wahl am Sonntag, 7. Oktober, ihren Hut in den Ring werfen, nur einen Tag nach dem offiziellen Bewerbungsschluss den Fragen von Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz und Medienprofessor Michael Hoyer.

Nach einem Grußwort des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel zur Rolle des Bürgermeisters holten die beiden ihre Gäste mit ebenso kurzen wie treffenden Beschreibungen auf die Bühne: Gaetano Cristrilli, den Geschäftsführer eines Fitnessstudios, der schon mit 16 Jahren Oberbürgermeister werden wollte, den singenden Wirt Jam von der Linde, der das Lebensgefühl in der Stadt steigern möchte, die TDVS-Betriebsleiterin Marina Kloiber-Jung, die "Anpacken statt Debatten" fordert, die Dauerkandidatin Fridi Miller, die für Kinder- und Menschenrechte kämpft, den OB-Referenten Jörg Röber, der die Geschicke der Stadt selbst in die Hand nehmen will, und den Tuninger Bürgermeister Jürgen Roth, der sich als "Mensch, Moderator, Macher" charakterisiert.

Zwischen Humor und Sachlichkeit