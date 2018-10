Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Top-Kandidaten werben um Stimmen

Marina Kloiber-Jung wiederum betont: "Ich bin in der Stadtverwaltung verankert und ich habe mir die Ideen zum Wahlkampf selber gemacht." Jürgen Roth sieht seine Stärke unter anderem darin, dass er bereits 15 Jahre Bürgermeister ist. Er habe aber auch "den Blick von außen" und bringe neuen Wind mit in die Stadtverwaltung. Und: "Ich bin in Villingen geboren. Deswegen liebe ich diese Stadt."