Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Staatsanwaltschaft entlastet Jürgen Roth

Villingen-Schwenningen - Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz haben ergeben, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibts, dass Jürgen Roth, Bürgermeister von Tuningen und Kandidat der OB-Wahl in Villingen-Schwenningen, Kontakte zur Mafia pflegt. Stattdessen wird nun wegen des Anfangsverdachts der üblen Nachrede ermittelt. Dies hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung erklärt.