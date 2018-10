Villingen-Schwenningen OB-Wahl: So mancher erfolglose Kandidat hat Blut geleckt

Als große Bereicherung sieht OB-Kandidatin Marina Kloiber-Jung ihre Bewerbung und den zurückliegenden Wahlkampf an, wenngleich sie besonders im zweiten Wahlgang viele Federn lassen musste und nur 6,3 Prozent der Wählerstimmen holte. Sie habe viele Erfahrungen gesammelt, die ihr keiner wegnehmen könne. "Mal sehen, wofür das Ganze gut war", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Andeutung für eine mögliche erneute Kandidatur? "Grundsätzlich sage ich nicht nein", meint sie sofort. Aber in der kommenden Zeit komme dies erst einmal nicht infrage - zumal ein Wahlkampf finanziell gesehen mit einem Vermögen verbunden sei. Und wo kann sich Kloiber-Jung eine zweite OB-Bewerbung vorstellen? Das könne sogar auch wieder VS sein, so die TDVS-Betriebsleiterin, die sich nun wieder auf ihre gewohnte Tätigkeit konzentrieren will und sich auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Roth freut. "Ich bin gespannt, in welche Richtung er die Stadt lenkt und welche Projekte er anstößt."

Hat ein teils entgleisender Wahlkampf manchen potenziellen Kandidaten für die Kommunalwahlen möglicherweise wieder abgeschreckt? Für Andreas Flöß, Fraktionssprecher der Freien Wähler, ist das durchaus denkbar, denkt er an so manche "unfaire Mittel" im OB-Wahlkampf, "aber ich hoffe es nicht". Hoffnung hat er, "denn eine OB-Wahl ist eine ganz andere Nummer". Was die FWV-Kandidaten anbelangt, zeigt sich Flöß recht entspannt: "Wir sind auf einem guten Weg." Fraktionschef Edgar Schurr (SPD) sieht es generell als deutlich schwieriger als früher an, Kandidaten zu gewinnen "Viele haben für einen solches Ehrenamt keine Zeit mehr." Ein interessantes Portfolio an Bewerbern werde die SPD-Fraktion sicher zusammen bekommen, "aber der Bürger ist eben auch zu überzeugen". Ähnliche Beobachtungen macht CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning: "Es wird von Wahl zu Wahl schwieriger. Es ist eben ein sehr zeitintensiver Job."

Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl ist nun auch offiziell: Der Gemeindewahlausschuss stellte am Montagabend fest, dass Jürgen Roth der neuen Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen ist. Es gab keine Beanstandungen. 54 ungültige Stimmen seien eingegangen, erklärte der bisherige Amtsinhaber Rupert Kubon. Zudem habe es fünf sonstige Stimmen gegeben, jeweils eine für Kubon, Pfarrer Andreas Güntter und den AfD-Gemeinderat Martin Rothweiler sowie zwei für Pat Cortina, Cheftrainer der Schwenninger Wild Wings.

