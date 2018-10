Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Schwenninger haben kein Bock auf Politik

Villingen-Schwenningen – In Schwenninger Wahlbezirken wie der Volkshochschule oder der Feintechnikschule fiel die Beteiligung an der Oberbürgermeisterwahl verheerend aus. Weniger als drei von zehn Wahlberechtigten schritten dort zur Urne. Aber wieso waren die Bürger nicht wählen? schwarzwaelder-bote.de hat sich in der Innenstadt umgehört.