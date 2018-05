Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Rechtes Lager bemüht sich um Kandidaten

Der Mann lege allerdings Wert darauf, seine Kandidatur erst mit dem Start der Bewerbungsfrist am 7. Juli bekannt zu geben. Er sei aus Villingen-Schwenningen, sei recht bekannt und in mehreren Vereinen in entsprechenden Positionen engagiert. Schützinger kündigt nun auf erneute Anfrage des Schwarzwälder Boten für den Dienstag, 10. Juli, eine Presseerklärung zur OB-Wahl an.