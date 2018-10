Villingen-Schwenningen OB-Wahl, Merkel, Jogi und Trump

"Der Gaddafi" aus dem autokratischen Gottesstaat Bayern habe noch nicht begriffen, dass jetzt der grüne Frühling ins Land gezogen war, und auch der Space Söder werde scheitern, da es in Bayern nicht genügend Astronauten gebe. Auf die Polizisten in Sachsen ließ Schröder nichts kommen, diese seien keine Nazis, würden es höchstens durch ihre Ausbildung werden. 2015, dem Jahr der Flüchtlinge, sei die Zahl der Vergewaltigungen von 100 auf 80 zurückgegangen, aber: "Ich lasse mir von Fakten meinen Rassismus nicht kaputt machen", so Schröder böse. Seine Frage, ob Trump ein Rassist sei, beantwortete er selbst: "Nein, dazu ist er zu blöd." In seinem Oval Office habe Trump neben dem Roten Knopf für Krieg einen Roten Knopf für Coca Cola anbringen lassen, ergo "Die Welt hängt von einer Flasche ab".