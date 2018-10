Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Kein neuer OB, aber ein klarer Wahlsieger

Landrat Sven Hinterseh hatte fest mit einem zweiten Wahlgang in Villingen-Schwenningen gerechnet, dass es für Roth am Ende fast zur absoluten Mehrheit gereicht hatte, überraschte ihn. "Ich dachte, die beiden liegen näher beieinander", sagte er mit Blick auf Roth und Röber. Gelaufen sei die OB-Wahl des Oberzentrums in seinem Landkreis damit aber noch lange nicht: "Wenn der zweite Wahlgang kommt, ist eh wieder alles offen."

Am 21. Oktober dürfen die Villingen-Schwenninger also erneut zur Wahlurne schreiten. Und auch dann hat das Oberzentrum offenbar wirklich die (Aus-)Wahl: Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten bekundeten außer Gaetano Cristilli alle Bewerber des ersten Wahlgangs ihr Interesse, bei der Neuwahl in 14 Tagen mitzumischen.

So geht’s weiter

Am heutigen Montag stellt der Wahlausschuss um 18.30 Uhr das endgültige Wahlergebnis fest. Bis Mittwoch, 18 Uhr, können neue Kandidaten für den zweiten Wahlgang ihren Hut in den Ring werfen oder bisherige ihre Bewerbung zurückziehen. Am Donnerstag um 8.30 Uhr tagt der Ausschuss und legt die Reihenfolge eventueller neuer Bewerber auf dem Wahlzettel fest – hinter den Kandidaten des ersten Wahlgangs.