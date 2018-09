Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Kandidaten treffen auf Bürger

Verwundert zeigten sich einige Schwenninger dann allerdings ab halb zwölf, als nur noch Fridi Miller in der Muslen stand. Die restlichen vier Kandidaten hatten ihre Zusage, bis 12 Uhr beim Schwarzwälder Boten den Bürgern zur Verfügung zu stehen, aufgrund einer nachträglich angefragten Parallelveranstaltung nicht eingehalten und haben sich frühzeitig verabschiedet. "Bei denen scheinen die Uhren ja jetzt schon anders zu gehen", bekundete ein interessierter Bürger, der gerne seine Fragen noch beantwortet bekommen hätte.

Dazu gab der Schwarzwälder Bote dann nachmittags nochmals in Villingen die Gelegenheit mit dem Meet & Greet in der Niederen Straße, eingebettet in das Herbstfest mit Autoschau. Und dort kam auch er mit seinem E-Bike angefahren: Jam von der Linde, entschuldigte sich für sein Fehlen am Vormittag in Schwenningen – den Termin habe er, trotz schriftlicher Einladung und Zusage, nicht mehr präsent gehabt. Nun aber tat er es wie alle anderen Kandidaten auch: Er stürzte sich in die Diskussion mit Passanten, die reichlich die Gelegenheit nutzten, Detailfragen zu stellen oder die Kandidaten einmal live und in Farbe zu sehen. Zeit zum Luftholen und Genießen des herrlichen Spätsommerwetters blieb den Kandidaten kaum – unablässig wurden sie von den Besuchern der Veranstaltung angesprochen. Im Gegenzug packten sie die Gelegenheit beim Schopf, den Bürgern ihre Wahlprospekte in die Hand zu drücken oder das eine oder andere mit ihrem Slogan bedruckte Klein-Präsent.

Eine klassische Win-Win-Situation stand am Ende als Ergebnis fest: Die Kandidaten freuten sich über großes Interesse der Bürger und viele gute Gespräche, die Wähler darüber, an nur einem Tag alle Kandidaten auf einmal kennengelernt zu haben.