Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Kandidat-O-Mat ist ein Erfolgsmodell

Der Countdown bis zur OB-Wahl am Sonntag läuft. Und bis dahin klickt VS: Welcher Bewerber für den OB-Posten stimmt mit den eigenen Vorstellungen am ehesten überein? Und wer stellt sich wie zu welchen Thesen? Der Kandidat-O-Mat, den die Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit der Universität in Freiburg und dem Schwarzwälder Boten zur Oberbürgermeisterwahl nach Villingen-Schwenningen gebracht hat, ist ein nützliches Online-Instrument, all das herauszufinden. Die Idee dahinter: Die Wähler klicken sich im Vorfeld der Wahl durch 27 Thesen, beantworten diese mit "Ich stimme zu", "Ich stimme nicht zu" oder "neutral" und können am Ende ihre Antworten mit einem, mehreren oder allen Kandidaten vergleichen und auch deren Stellungnahmen lesen.

Politische Teilhabe dieser Art soll Schule machen – mit Workshops in den Schulen in Villingen-Schwenningen tut sie das bereits, doch das Team um den engagierten Professor Michael Wehner von der lpb will noch mehr: Der Kandidat-O-Mat soll als Bruder des von Land- und Bundestagswahlen bekannten Wahl-O-mats die Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen in Städten einer Größe von mindestens 50.000 Einwohnern erobern. Dass das gelingen kann, belegen die Klickzahlen aus dem Oberzentrum schon jetzt: "Wir haben derzeit schon mehr als 10.000 Klicks. Es ist davon auszugehen dass mindestens 6000 bis 7000 aus VS kommen und wir insofern zehn Prozent der Wahlberechtigten mit diesem Tool schon jetzt erreichen konnten", freut sich Wehner.

