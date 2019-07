Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Gericht weist Fridi Millers Klage ab

Miller kündigt in einer E-Mail eine Anhörungsrüge und den Gang vor den Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim an. Ob es so weit kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings alles andere als klar. Denn wie Madlen Falke von der städtischen Pressestelle erklärt, müsse Miller beim Verwaltungsgericht in Freiburg binnen eines Monats den "Antrag auf Zulassung der Berufung" stellen. "Erst dann entscheidet der VGH Mannheim darüber, ob die Berufung zugelassen wird", sagt Falke.

Für Oberbürgermeister Jürgen Roth bedeutet das auf jeden Fall, dass er noch weitere vier Wochen als "Amtsverweser" gilt. "Sollte der Verwaltungsgerichtshof die Berufung ablehnen, ist das jetzt zugestellte Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg rechtskräftig", führt Falke aus. Dann wäre die OB-Wahl gültig und Jürgen Roth auch im Gemeinderat stimmberechtigt.