Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Fridi Millers Anfechtung ist vom Tisch

Fridi Miller hat einerseits behauptet, die Wahlzettel hätten nicht den rechtlichen Vorgaben entsprochen – "das stimmt nicht", so Pressesprecher Matthias Henrich vom Regierungspräsidium in Freiburg. Andererseits begründete sie ihre Wahlanfechtung damit, die Geheimniswahrung sei nicht gegeben gewesen – quasi als Beweismittel habe sie ein Foto des Schwarzwälder Boten eingereicht, das ausgesehen habe, als sei die Wahlkabine über einen Spiegel einsehbar – "es war eine Schranktüre", so Henrich. Sämtliche Vorwürfe seien im Rahmen der Prüfung entkräftet worden.

Verwaltungsgericht will Fridi Millers Prozessfähigkeit untersuchen

Nun will die streitbare Dauerkandidatin Fridi Miller zwar den Klageweg beschreiten, wie sie schon weit im Vorfeld angekündigt hat, doch dieser könnte früher zu Ende sein, als gedacht: Am kommenden Dienstag, so Pressesprecher Matthias Henrich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, finde die Verhandlung über eine andere Wahlanfechtung Millers statt und in deren Verlauf solle auch die Prozessfähigkeit der Sindelfingerin geprüft werden. Sei diese nicht gegeben, könne Fridi Miller auch keine weiteren Klagen mehr anstrengen. Bei dem Verfahren geht es um die Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Auch gegen diese hat Miller bekanntlich einen Einspruch eingelegt, der zurückgewiesen worden ist.