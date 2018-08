Villingen-Schwenningen. Wie geht es weiter mit der Kultur in Villingen-Schwenningen? Diese Frage treibt viele Doppelstädter um, und wer könnte besser die Richtung weisen als die Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters? Der Freundeskreis Kultur Villingen-Schwenningen lädt daher ein zu einem öffentlichen Stammtisch am Dienstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, im kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen. Dort werden die Bewerber unter dem Thema "Kultur in VS – Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters beziehen Stellung" ihre Sicht auf aktuelle Fragen der Kulturlandschaft vor Ort und ihre Weiterentwicklung darstellen. Alle interessierten Bürger sind eingeladen und haben Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.