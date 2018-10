Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Es muss noch mal gewählt werden

Mit 48,1 Prozent der abgegebenen Stimmen führt Jürgen Roth die Liste der Kandidaten zwar an, hat jedoch nicht die absolute Mehrheit. Hinter ihm folgt Dr. Jörg Röber mit 35,4 Prozent der Stimmen.

Damit kommt es zur erneuten Wahl am Sonntag in zwei Wochen, 21. Oktober. Laut aktuellem Sachstand müssen sich die Wähler dann zwischen fünf Kandidaten entscheiden: Wie Gaetano Cristilli uns verraten hat, will er nicht mehr antreten

Hier geht's zu unserem Liveticker von der OB-Wahl in VS!